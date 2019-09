El romántico mensaje de Messi a Antonela

Muy enamorado, Messi se animó a mostrar su lado más sensible y fue al momento de hablar de su esposa, con quien se casó el 30 de junio de 2017 y tienen tres hijos –Thiago, Mateo y Ciro-: "Es todo para mí. Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace muchísimo tiempo, me conoce a la perfección", se sinceró el astro del fútbol.





"Sabe cómo entrarme en cada momento, sobre todo en los malos", confesó en una entrevista con Sport.es en la cual no pudo evitar sonreír al hablar de la rosarina, y describió a como "una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular".





Fuente: Minuto Uno