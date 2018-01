El romance de un ex "Gran Hermano" y una "Combate"

Tras su paso por "Gran hermano 2016", Matías Schwartzman disfruta de la popularidad que le dio el reality, abocado a la música, preparando su primer disco y... ¡disfrutando de un nuevo amor! Facha y simpatía le sobran.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Matías contó que se encuentra profundamente enamorado de una bomba sexy que estuvo en "Combate". Se trata de la modelo Melanie Guignan, quien estuvo también participando en el reality de los hermanos Caniggia.

"No sabía lo que era dormir toda la noche abrazado a alguien, siempre que tenía relaciones no veía la hora de poner alguna excusa para irme lo antes posible... Inventaba que tenía que irme a algún lugar, que le había pasado algo a un amigo que siempre me llamaba actuando diciendo que me necesitaba urgente (risas) Vivía de joda, no me interesaba entablar una relación con nadie, si veía que la cosa se iba a poner seria cortaba cualquier vínculo al segundo", comenzó relatando Schwartzman en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y siguió: "A Melanie la conocí en un barco en un cumpleaños, me impactó verla y bailamos toda la noche juntos. A mitad de año yo me separo de la banda que estaba actualmente y cuando estoy en la nueva productora en reunión, ella me manda un mensaje diciendo que estaba en Combate y le habían pedido cantar con alguien. A mí me gustaba la idea y no dudé un segundo y la traje a la productora, empezamos a cantar juntos y vernos todos los días, se convirtió en mi mejor amiga..."

"Hoy en día seguimos con el proyecto, haciendo covers y produciendo de a poco temas nuevos. Un día se hizo muy tarde después de un ensayo y no quedo otra opción que quedarnos a dormir de mi amigo porque ella vive muy lejos, ahí fue la vez que volvimos a estar juntos y desde ese momento nunca más nos separamos", agregó.

Por último, resaltó: "Ahora que conozco el amor no dudo y voy por todo, nos estamos mudando y planeamos ser padres. Ya tenemos hasta los nombres, imaginamos todo el tiempo como va a ser cuando seamos tres y cómo nos vamos a organizar en la convivencia. Ella tiene solo 20 años, pero es súper madura y coincidimos en todo, así que la edad no se siente en la relación, tomamos riesgos y le damos para adelante".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino