El reclamo de la ex a Paulo Londra: "No se cumple lo acordado"

Así las cosas, pasadas casi ocho semanas de aquella instancia en la que parecía que la vida de ambos comenzaba a reacomodarse, por estas horas Rocío Moreno se descargó desde sus historias virtuales de Instagram en la que de alguna manera pareciera denunciar a Paulo Londra por incumplimiento de algunos puntos de lo acordado.

"Qué triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que lo nieguen" fueron las primeras y contundentes palabras de Rocío. En tanto, concluyó presumiblemente angustiada "Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumple lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses... duele".