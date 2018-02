El profundo dolor de Juan Martín del Potro: "Te voy a extrañar mucho"

Más que mascotas, son parte de la familia y sus ausencias calan en los más profundo del corazón.





Y un gran dolor anida en el corazón de Juan Martín del Potro. El tenista argentino lamentó con pesar la muerte de su perro y lo despidió con un sentido mensaje en las redes sociales.





Junto a una foto en la que se lo ve junto a su mascota, el ex de Jimena Barón escribió: "Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César".





Fuente: Primicias Ya