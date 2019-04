El posteo de Verónica Ojeda tras los dichos de Gianinna Maradona

Luego de que Gianinna Maradona hablara en "Intrusos" (América TV) sobre las cuestionables actitudes de su padre con Dalma y Claudia Villafañe, Verónica Ojeda compartió un provocativo posteo en su cuenta de Instagram que causó revuelo en la gente.





"Me duele lo que hace mi papá. Gracias a Dios no entiendo su cabeza, porque sino me volvería loca. Con él no hablé más, aunque sé que algún día voy a tener la posibilidad de volver a hablar con él. El amor hacia mi papá está pero con muchas grietas y dolor", indicó la primera hija del Diez en la nota con Jorge Rial.

Embed







Sin embargo, alejada de las declaraciones de Gianinna, Verónica mostró una imagen del exfutbolista haciendo su deber como padre. "Gracias papá por llevarme hoy a la escuela", escribió la rubia en un post.





De todas maneras, dicha imagen sacó la ira de varios de sus seguidores quienes no dejaron pasar su accionar. "¡Que poca dignidad mujer! Se cansó de despreciarlo y vos arrastrada mendigando cariño", comentó un usuario. Mientras que otro le cuestionó: "Que bajo caen algunas mujeres".