El Polaco y Barby Silenzi están separados

Marcela Tauro sugirió que todo se precipitó tras una nota de Valeria Aquino en Intrusos. "El click fue acá, cuando estuvo en un móvil Valeria Aquino", añadió la panelista.

En esa ocasión, Valeria, ex de El Polaco, calificó al artista como "un pirata" y reveló que hasta le hizo una escena de celos. "Él me llamaba y me reclamaba porque yo era amiga del Kun Agüero", sostuvo.

A partir de ese momento, Barby habría tomado la decisión de distanciarse de su pareja.