El papá de Wanda Nara confesó que no conoce a sus nietas

“Con Wanda tenemos una relación increíble. Siempre nos miramos y nos entendimos a la perfección. Ella sabe que cuando le mandé el feliz cumpleaños y las palabras sentidas sabía todo. Muchas cosas no hacían falta ni aclararlas. Más allá de que Zaira se lo habrá dicho”, apuntó el hombre que una vez separado de su mujer de toda la vida se puso de novio con Carina Tononi, que saltó a la fama como Cari Nara, y se entusiasmó con participar de los medios, cosa que a las chicas no les gustó demasiado.

Además, queriendo rescatar los avances de la relación entre ambos, en radio agregó: “Volvimos a hablar, tuvimos charlas, pero siempre con cierta distancia. Yo no conozco a las nenas y hay un montón de cosas que hay que conversar… Tanta exposición, el dinero, la fama, que este chico (Mauro) tiene plata y vive en Europa. Es una bola de cosas que no es fácil hablar de igual a igual”. Destacó que con Zaira, la menor, siempre las cosas fueron más fáciles...

Con las cosas mejor entre Wanda y su padre, Fernanda Iglesias, a cargo de la conducción del programa, le preguntó si había podido verla cuando estuvo en Buenos Aires a fin del año pasado. “No la vi. Me hubiera gustado porque sabía que estaba con una de las nenas, porque veo a mis hijas reflejadas en las nenas de Wanda”, lamentó el papá de las Nara.

Sin esquivar ningún tema, Andrés también se refirió al vínculo que no tiene con Mauro Icardi. “No tengo una relación fluida con él y tampoco voy a hacer mucho para cambiarlo, más allá de que es el marido de mi hija. Porque en el medio se plantea mucho que tienen plata, que son famosos, que viven en Europa, y se piensan que capaz que uno no tiene interés… Esa es la parte que menos me importa, y se nota porque sino habría cambiado. Además, ellos están como medio confundidos, porque mucha gente que los rodea siempre están tratando de ver…”, aseguró el hombre que antes de separarse de Nora, tenía una perfecta relación con sus dos hijas.

Pero hay más, porque Nora, la madre de las chicas, también fue tema en la charla radial. Andrés la dejó afuera de la gente que se acerca a su hija Wanda por conveniencia. “Saca mi ex, Nora, que es incondicional a ellos y siempre estuvo. Y a ella no le importa nada tampoco. Con Norita hacía dos semanas que no hablábamos, y la semana pasada me mandó una publicidad que había hecho Wanda a sus tres años con ella. Hablamos como una hora, nos mandamos mensajes. Bien. Como si nada hubiera pasado”, contó. Y así, de a poco, el papá de Wanda busca recuperar el vínculo con sus hijas. ¿Lo logrará?