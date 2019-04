El pañuelo verde quedó atrás: Verónica Llinás y Antonio Gasalla se reconciliaron

Hace unos días, Verónica Llinás y Antonio Gasalla se cruzaron al aire en radio: "Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás...", le dijo Antonio a la actriz en el ciclo "El Espectador".

Y ella respondió: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual". Sin embargo, el actor siguió con su postura: "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos. No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años".

Embed Ver esta publicación en Instagram Aquel gran día ❤️❤️#miracomonosponemos Una publicación compartida de Verónica Llinás (@soyverollinas) el 14 Dic, 2018 a las 8:49 PST

"Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas", aclaró Llinás.





Embed



Lo cierto es que el domingo por la noche, Verónica y Darío Barassi celebraron los 10.000 espectadores que vieron "Carcajada salvaje" en la cartelera porteña y Gasalla observó la función





Antonio no sólo la llamó a la actriz para pedirle disculpas sino que se acercó en persona al Multitabarís para saludarla. Al término de la función, el capocómico se acercó a los camarines y felicitó a los protagonistas y a su directora.





"Es genial el dramaturgo y es increíble como pasan por todos los estados emocionales. La sala no solo de ríe, también se compenetra con lo que le pasa a estos personajes. Me encantó", sentenció el actor sobre la comedia.