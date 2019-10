El "palito" directo de Nicole a Fabián Cubero y Mica Viciconte

"¿Por qué el tema de que no pernocten en la casa del padre? Julieta tiene dos chicos, de 4 y 8 años. El de 4 duerme en la cama matrimonial, en el medio de su padre y su nueva pareja. Y el de 8 duerme en su habitación con la hija de 12 de la pareja de su ex marido que le junta las camitas", dijo Agustina Kämpfer en Nosotros a la mañana.

"Teniendo cuartos vacíos. Cuando los chicos hablan por teléfono con el papá, él les dice lo que tienen que decir, cómo tratar a la madre, qué decirle, eso es lo que denuncia Julieta", sumó Ariel Wolman.





"Si yo mal no recuerdo, Nicole algo de eso contó", resaltó Sandra Borghi. A lo que Neumann no se quedó callada: "Por ahí a nadie le pareció grave. En su momento se habló del tema porque yo estaba medio shockeada. Me parece tremendo. De por sí está en el medio todo el tema del colecho, que una cosa es que sea con la mamá y con el papá, pero me parece que ya con terceras personas, es algo que no corresponde absolutamente en ninguna criatura de ninguna edad y bajo ninguna circunstancia. De última, que el padre tire un colchón en el cuarto de los chicos, se acueste al lado, pero no pueden pasar esas cosas", cerró visiblemente molesta.

(Fuente: CARAS)