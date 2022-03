El padrastro de la China Súarez envuelto en un escándalo

"Acusan a Gilardoni y a Riveiro de ruidos molestos, música y fiestas a altas horas de la noche en días se semana", advirtió la panelista.

"Esta es una denuncia que está formalizada. La radicaron los vecinos porque estaban hartos", acotó Ángel de Brito.

Toabada precisó que además el padrastro de La China atacó a un joven, Jonatan Alonso, que es dueño de una empresa de seguridad y trabaja en al zona donde viven la madre de la actriz.

Ángel mostró al aire un video contundente, donde se ve a Gilardoni escupiendo y agrediendo al muchacho en cuestión.

"En un momento, la víctima estaba filmando toda la situación, pero se le cae el celular y queda registrado el audio de lo que sucedía", detalló la angelita.

La palabra del joven atacado por Miguel Gilardoni

Jonatan Alonso, que es dueño de una empresa de seguridad del barrio donde vive la mamá de La China, habló con LAM.

"Las fiestas clandestinas empezaron antes de la pandemia. Los vecinos me llamaban porque la Policía no actuaba", comenzó diciendo el muchacho.

Alonso contó cuál era la reacción por parte de Marcela Riveiro las veces que las autoridades iban a su casa. "Él chapeaba diciendo que tenía una hija que trabajaba en la Municipalidad o sino salía la señora y decía 'está mi hija con amigas', pero nadie lo podía comprobar porque la Policía no podía ingresar", relató.

El joven narró que intentó hablar con Gilardoni, pero el hombre se puso agresivo. "Armaban fiestas clandestinas. La primera vez que traté de hablar, me escupía y me decía 'acá tenés Covid'. En otra ocasión, fui a buscar algo a la casa de un vecino, me vio y pasó lo que se ve en el video", siguió.

Después del hecho, Alonso fue a la Justicia. "Tuvimos una mediación y se reía. Yo estoy reclamando que me paguen el gasto de la reparación de la camioneta", sentenció.