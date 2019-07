El nuevo novio de More Rial confirmó que se tatuó por él

Quique manifestó: "Es una frase de Juan Gabriel del tema 'Abrázame muy fuerte'. Es una canción que siempre escuchamos y bueno... siempre se la dediqué".





"No sé si exactamente se lo hizo por mí o porque me veía reflejado en la canción, pero si se la he dedicado hace mucho tiempo. Y ella cuando no nos podíamos ver escuchaba el tema y me recordaba", agregó el joven.





Además, contó que More atraviesa un momento muy difícil tras ponerle fin a su relación con Facundo Ambrosioni: "Obviamente cortó una relación y me decía que ese tema lo escuchaba siempre, es como que encontraba calma y le relajaba. Y ahora, cómo está pasando este momento, quiso hacerse esa frase porque el tiempo no la va a esperar para ser feliz".





Recordemos que además, la hija de Jorge Rial optó por taparse un tattoo que tenía en honor a su antigua pareja y padre de su hijo. "Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Facundo, 17/02/18", rezaba el diseño que ocupaba gran parte de su brazo. "Vamó a tapar y a empezar otra vez, ¿Usted no aprende verdad? Para todo Game Over hay un play again", aseguró la tatuadora personal de joven en su cuenta de Instagram.

(Fuente: Caras)