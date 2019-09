El novio de Novaresio le declaró su amor en Instagram

Luis Novaresio (55) confirmó su relación con Braulio Bauab, un reconocido empresario de bienes raíces de Buenos Aires.





Primero fue el discurso en los Martín Fierro, donde Novaresio le dedicó su premio a la persona "que amo". Y ahora una Story, pero no en el Instagram del periodista, sino en el de su pareja. Braulio sorprendió al publicar una romántica story de Instagram, en donde se lo puede ver al periodista, junto a la palabra "amor".







Las especulaciones sobre el estado civil de Novaresio comenzaron cuando subió al escenario de premiación tras consagrarse como ganador de la terna a "Mejor Conductor" de los Premios Martín Fierro de Cable 2019.









Allí hizo una sentida dedicatoria, que dejó a todos sorprendidos y realmente intrigados: "Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlo porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes que los quiero. Gracias y que sea una buena noche", cerró sin dar nombres.









Pocos días después, en un mano a mano con Flor de la V, Luis aclaró la situación y sembró aún más dudas: "Resolvamos el tema de la dedicatoria. Estaba seguro en la entrega de que ese premio lo ganaba Lapegüe porque se lo re merece. Nosotros estábamos nominados en dos, en la primera perdí. Cuando venía la última me relajé, tomé un toque de vino, yo dije 'no ganamos' y qué sé yo. Cuando escuché dije '¿y ahora qué digo? me olvidé del productor general, etcétera, etcétera".

¡Viva el amor!