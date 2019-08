El mensaje de Wanda Nara tras los dichos de su padre

“Hace 7 u 8 años que no hablo con Wanda. ¿Sabés quién quería que yo tenga relación con los chicos? Maxi López. Él me llama y me dice ‘mirá que cuando yo esté con los chicos, venite así nos juntamos”, aseguró el padre de Wanda Nara en el ciclo "Pampita Online".





Ante estas declaraciones, la mujer de Mauro Icardi lanzó un mensaje en Twitter a las horas de estas declaraciones de su padre apoyando a su ex marido.





"Enfocada solamente en las cosas importantes de la vida...", reflexionó la rubia con una imagen de sus dos hijas.

