El mensaje de Thelma Fardin por la violación grupal en Palermo

“No podemos ser nosotras las únicas indignadas, todos tienen que estar igual de atravesados por esta bestialidad ; qué ahora la ven porque sucede en Palermo, pero que pasa todos los días y por eso estamos hartas. Nuestra ira no lastima a nadie. Esta cultura de la violación no deja de tenernos en peligro a todas, todos y todes. No importa cómo te percibas, hoy tenemos que estar todos indignados para que se produzca realmente un cambio”, comentó la actriz.