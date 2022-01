El mensaje de Martín Carrizo el día que cumple 50 años

"Hoy es mi Cumpleaños!!! La verdad pensé que no pasaba de Navidad pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva. El 2022 me da muchas esperanzas!!! Sigo latiendo y respirando. Les dejo este video, a mi me encanta perdón el sonido esta grabado con una camarita de fotos!! Los amo y Feliz 2022", escribió.

El 7 de diciembre pasado, Martín Carrizo subió una carta donde generó mucha preocupación por su estado de salud.

"Hola amores!! Estoy en el mismo infierno, muy agotado, para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día. Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara, a eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas", posteó el hermano de Caramelito.

Al tiempo que completó su desahogo "Si me encuentro escribiendo esto para todos, es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación".

Qué enfermedad tiene el hermano de Caramelito, Martín Carrizo

El músico Martín Carrizo padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica) desde que fue diagnosticado en 2017, por lo que lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Luego el reconocido baterista logró viajar a Estados Unidos, tras una importante colecta de colegas del medio, donde pudo realizar un tratamiento paliativo dado que hasta ahora esa enfermedad no tiene cura.

Durante varios meses el ex baterista de Gustavo Cerati y el Indio Solari se radicó en aquel país, pero cuando el dinero se terminó debió regresar para continuar haciéndole frente a la misma enfermedad que padece el senador Esteban Bullrich.