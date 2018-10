El mensaje de Jimena Barón sobre la liberación de la mujer

Jimena Barón escribió un fuerte mensaje en Instagram sobre la liberación de la mujer que generó miles de comentarios en el posteo.

"Qué pedo nos van a venir a decir cómo vestirnos cuando somos madres o cuando ya somos esposas o cuando estamos grandes o gordas o flacas o qué carajos???", reflejó la actriz y cantante.





"De verdad, es todo una cuestión de actitud. Créete mil, porque lo sos, no hay otra como vos y si vos no lo crees no se lo vas a poder hacer creer a nadie", apuntó Barón pura energía.





"Ámate así, como hayas amanecido hoy y GO GIRL ???????? Al que no le guste que se cruce de vereda... lo dudo (después me contás)", finalizó la ex de Del Potro.