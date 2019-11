El mensaje de Axel a Patricia Sosa tras la denuncia por abuso sexual

A mediados de octubre, se dio a conocer una denuncia judicial por abuso sexual en contra del cantante Axel en Río Negro. La identidad de la denunciante permanece bajo reserva, pero según informó entonces el Ministerio Público de esta provincia en un comunicado oficial, la investigación iba a comenzar con la recolección de testimonios y evidencia sustancial sobre el hecho.

























"Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (16/10), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como 'Axel'. Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017", expresaba el comunicado.

















José D'Antona, uno de los abogados de la denunciante, contó que la víctima no saldrá a hablar "hasta que no esté lista", y que se trata de una denuncia "sumamente compleja".

"Se trata de una valiente denuncia de una persona en un pequeño pueblo de Río Negro, de una chica que no es del ambiente y tampoco es una fan. Cuando ocurrió todo, en 2017, ella estaba en el lugar donde vive y trabaja. No fue en el momento del recital, no era ni fan, ni parte del show, ni promotora, ni sonidista, ni iluminadora, ni nada. Ella tuvo un trabajo eventual mínimo con el cantante. Algo que cualquiera de nosotros puede llegar a tener cuando solicitás un servicio en tu casa, en tu lugar de trabajo o en un cuarto de hotel", añadió días más tarde el letrado en el programa Intrusos.

















Ante este panorama, Patricia Sosa, colega de Axel, habló en el ciclo que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre, Polino Auténtico, sobre la denuncia contra el músico, y reveló que lo llamó al enterarse. "Cuando pasó todo esto me cayó muy mal. Yo lo llamé a Axel y no me atendió. Él después me dejó un mensaje diciéndome que estaba pasando un muy mal momento, y que no quería hablar con nadie". Asimismo, Sosa contó que después le escribió por WhatsApp, pero que el artista no le respondió más, y que no comprende su silencio dadas las circunstancias.













"Hay que poner la cara, para mí. Yo lo llamé, y si me preguntaba a mí qué opino le diría 'salí a hablar, defendete, si vos estás libre de culpa y cargo'. La mitad de las adolescentes de este país está enamorada de Axel, entonces tenés que tener una responsabilidad. Tenés que salir y hablar. Si a mí me pide mi opinión, como colega, le diría 'Anda y presentate', que vaya y diga 'Loco, estoy aquí, esto no es verdad'", manifestó Sosa.