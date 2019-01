El llanto de Tomasito por Guido Süller

Guido Süller se encuentra atravesando un delicado momento ya que se encuentra internado en el Hospital Austral con una fuerte hinchazón en su rostro.





El martes, Guido Süller se mostró en Instagram con la cara completamente desfigurada y, en aquel momento, aseguró no saber lo que le estaba sucediendo.





"Quería avisarles que estoy en el Hospital Austral, no sé algo me pasó. Seguramente algo autoinmune. Tengo la cara toda hinchada, y es por llevar sobre las espaldas muchas responsabilidades con mi mamá", fue algo de lo que dijo Guido en las redes.





El miércoles por la tarde, el hermano de Silvia dialogó con El Diario de Mariana y brindó nuevos datos sobre su estado de salud: "Es una enfermedad muy desconocida parece... Yo la verdad que nunca la había escuchado, parecía un loco adentro de mi casa porque no salía, me daba vergüenza y las pocas personas que me vieron y me conocen me preguntaban '¿qué te pasó?, y yo no sabía que contestar", contó.





Así las cosas, enfermo y abandonado en una cama de hospital, su pareja, Tomasito, arribó desde Córdoba para estar junto a Guido.





Este jueves, en diálogo con Siempre show (Ciudad Magazine), Tomasito no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación del mediático y explicó por qué no puede estar a toda hora junto a él: "Hay dos personas que amo en el mundo: mi vieja y Guido, y el día que me falten no sé qué voy a hacer me voy a partir al medio... Yo quiero estar con los dos, quiero estar con mi mamá y con Guido y no se puede, porque mi mamá está en Córdoba y Guido acá, y me gustaría que estuviéramos una casa al lado de la otra", arrancó a contar.





"Lo veo postrado... y la familia de él es una mierda, porque es muy feo que tu familia te dé la espalda y él no es mala persona, para nada", concluyó Tomasito, a pura lágrima.

