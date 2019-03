El líder de "A.N.I.M.A.L" y una increíble anécdota con Lali Espósito

Andrés Giménez, líder del grupo "A.N.I.M.A.L", contó una anécdota sobre cómo conoció a la actriz y cantante pop Lali Espósito.





El músico recordó su encuentro con Lali, que demuestra que las rivalidades en la música son cosas de la prehistoria y que los artistas cada vez más comparten su talento más allá de los estilos.





"Fue el descubrimiento de una persona que jamás imaginé que era fanática de A.N.I.M.A.L, pero no por prejuicios, porque yo soy cero prejuicios", comenzó Giménez sobre cómo conoció a Lali.

"Conocí en la filmación de un video, de otra banda que se llama 'De la Tierra'" a una señora que vino y me pidió grabar dos video, con su teléfono y me dijo que sus dos hijas eran fanáticas de A.N.I.M.A.L,", continuó el músico en una entrevista de "Tu Música Hoy".





"Le grabo el saludo para la hermana más grande y cuando le voy a grabar el saludo para la hermana más chica le digo 'decime cómo se llama'" y me dice 'Lali'. Cuando me dice 'Lali' le digo: '¿Le pusiste Lali por Lali Espósito? 'Nooo', me dice, 'es Lali Espósito mi hija'", aseguró el cantante con una expresión de sorpresa.





Cuando se contactaron con ella, la cantante le dijo que por favor le enviara el saludo porque lo quería tener guardada ya que lo iba a ver a Cemento, "de hecho tengo los discos de A.N.I.M.A.L y se los iba a dar a mi vieja para que me lo firmes".





Giménez se mostró sorprendido por la actitud de la actriz y contó que luego de un tiempo, Lali lo llamó para invitarlo a tocar al Luna Park.





"Yo no tengo problemas, el problema lo van a tener los que me siguen, no yo", fue la respuesta de él. Y el viernes 10 de noviembre de 2017, Lali invitó a subir al escenario a "A.N.I.M.A.L" para rocker juntos el tema "Asesina".