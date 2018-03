El Indio Solari dijo que no va a volver a tocar en vivo

"Eso no va a pasar", fue la frase que utilizó Julio Sáez, el mánager del Indio Solari, para responder a la consulta de un próximo show en vivo del cantante.

"Creo que de más reportajes. Pronto saldrán sus memorias y en parte él va a hablar a través de eso. O quizás de algún que otro mensaje a través de Marcelo Figueras, quien escribió su biografía. ¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta", se explayó en una entrevista con La Nación.





indio.JPG



Así confirmó que el último recital de Indio fue el de aquella noche del 11 de marzo de 2017, al que asistieron, según distintas fuentes, entre 200.000 y 300.000 espectadores y en el que trágicamente murieron dos personas.

Sobre el nuevo disco del Indio dijo que si bien quince días atrás se dieron a conocer el título, el arte de tapa, los nombres de los temas y los músicos, "no hay nada concreto, porque aún está en proceso. Estamos cerca, pero no sabemos bien cuándo saldrá".

indiosol.jpg







"Las bandas tienen un tiempo. Además también, en lo personal y sin querer involucrar a nadie, creo que no hay una eternidad del directo. Yo tengo una edad que para estar dignamente arriba de un escenario me da mi esfuerzo. Y no sé si tengo ganas de seguir hasta el infinito en el caso de estas magnitudes. Quizás en algún lugar reducido soy capaz de tocar hasta los 70 años, pero ahí arriba hay dimensiones, cierta significación que esto tiene, que no sé cuánto tiempo más tendré ganas de estar a la altura de un escenario de este tipo. Pero eso son cosas que el tiempo va dando. Este es el pensamiento que tengo ahora. Por ahí ocurre que para bajarme de un escenario tendrán que sacarme a patadas, no lo sé".