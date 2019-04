El impactante relato de Laurencio Adot tras sufrir un ACV: "Estuve tres días muerto"

Laurencio Adot estuvo invitado en el programa de Mirtha Legrand. El diseñador contó cómo fue su recuperación después de sufrir un En la tarde del domingo,estuvo invitado en el programa deEl diseñador contó cómo fue su recuperación después de sufrir un accidente cerebrovascular en agosto de 2018.





"Estuve tres días muerto", dijo Adot al describir la gravedad de su cuadro y detallar una experiencia espiritual que atravesó mientras estuvo inconsciente.





"Tuve una situación espiritual porque, sea durmiendo o no, sucedió porque fui arriba y vi una luz, no voy a decir que vi una luz blanca, pero vi una luz de un cierto color naranja. Y de repente vino alguien a buscarme y me dijo 'no es tu momento'. Era mi mamá. Y empezó a hacerme reiki", detalló.





"Fue lo más fuerte que me pasó en la vida porque es un momento de tanta paz no me quería ir. Lo hablé con amigos y amigas y me decían 'lo que vos me contás es así'. Me pasó con Teresa Calandra, que tuvo problemas del corazón, y me dijo 'a mí me vino a buscar mi ex marido'", añadió. Adot reveló que personas de su entorno pasaron por situaciones similares.añadió.





Por último, Laurencio agradeció a los profesionales que lo atendieron y destacó la importancia de tratar el estrés, principal factor de riesgo para un ACV. "Tenía un estilo de vida de mucha exigencia, por eso tuve un ACV. Tuvo que ver con el estrés y los nervios. Hay que cuidarse porque uno de cada tres argentinos sufre un ACV. Tengo que agradecer a los médicos del Sanatorio los Arcos porque gracias a ellos estoy acá".





