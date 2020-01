El impactante cambio físico de Ivana Nadal

La modelo contó cómo fue ese proceso e hizo hincapié en entrenar y una alimentación saludable.





"10/09/19 - 05/01/20. 1.73 28 años 66kg - 1.73 29 años 65kg. Bastante % graso - Poco % graso. Masa musc normal - masa musc ALTA. No se si es más linda o mejor la primer o la segunda imagen, pero en las dos me siento de formas muy distintas. En la primer imagen hay una ivana descuidada, entregada a comer mal el 70% del tiempo, cuidándose muy poco y entrenando 3/4 veces por semana, sin darlo al 100%", comenzó su posteo Ivana, contando el proceso de su cambio.









En la segunda imagen, hay una ivana confiada, feliz, fuerte, segura, con ganas de disfrutar de comer sin enloquecer dándole absoluta prioridad a lo sano, a lo que NO está procesado, a hidratar su cuerpo, a cuidarlo. Entrenando conscientemente entre 1 hs y 1:30 hs, 5 o 6 veces por semana. Dándolo todo. Y cuando no se puede tanto (vacaciones, falta de tiempo, falta d descanso, fiaca, lo que sea) SEGUIR ENTRENANDO, bajar la intensidad pero seguir", enfatizó.









Y apuntó: "Probé algunas dietas o “formas de alimentación” que restringen varias cosas (buu) y realmente por un tiempo pude hacerlo y me sirvió, pero cuando me di cuenta que mi SER me pedía un disfrute real y siendo consciente de lo comía, comer TODO. ENCONTRÉ EL EQUILIBRIO. Y me funciono MUCHO mejor. Y saben q es lo mejor? ME SIGUE FUNCIONANDO Y CADA VEZ MEJOR".