"El idiota soy yo y la embargada, procesada y elevada a juicio oral por extorsión sos vos"

El abogado Mauricio D´Alessandro y Natacha Jaitt protagonizaron un fuerte cruce desde las redes sociales.





"Chantaje es una de las formas de la extorsión. Es probable que no lo sepan porque no estudiaron abogacía. Tampoco va a salir sobreseída si no se pueden probar los hechos. Será absuelta. Daños a Latorre, lo veo difícil", comentó el abogado.

"Para decirlo en términos jurídicos, es una EXTORSION CARACTERIZADA POR EL MEDIO COMISIVO. Pero no deja de ser una extorsión", fundamentó el letrado.





"Pero estás procesada por extorsión y vas a juicio oral. Y te crees viva. Yo no te dije que te quejaras con Hadad. Quejate con vos misma por ser tan boluda", lanzó el abogado ante los mensajes de la mediática.





Cabe recordar que D´Alessandro fue abogado de Diego Latorre al comienzo de la causa que el ex futbolista le inició a la morocha por extorsión.

Embed Y no tengo porque quejarme a @danielhadad x @infobae cuando el PELOTUDO NO ABOGADO REAL, INSERVIBLE E IGNORANTE SOS VOS @dalessamauricio SOS IMPRESENTABLE ,NO DEBERÍAS SALIR DE TU CASA Y SOS UN PELIGRO BESTIAL ENTRE LA SOCIEDAD. FIN — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 28 de octubre de 2018