El hijo de Olmedo: "Yo también me siento en la baranda del balcón"

El 5 de marzo de 1988 perdía la vida el humorista y actor rosarino Alberto Olmedo. Albertito, su último hijo, no llegó a conocerlo.

El hijo de Olmedo fruto del amor con Nancy Herrera nació en octubre de ese mismo año. Y pocas veces se lo vio en televisión hablando con la madurez que lo hizo anoche en el ciclo "Vino para vos" que conduce Tomás Dente por la pantalla de Kzo.

Sobre la tragedia de su padre, Albertito contó lo que piensa del hecho ya que manifestó que no indagó en detalles porque no quiere saberlo.

"Para mí se mamaron. Y fue a hacer eso de sentarse en el balcón y perdió el equilibrio", contó y agregó algo aterrador: "Yo soy de hacer eso. Pero cuando estoy muy lastimado no me subo. Pero cuando estoy bien no me interesa si es un piso 1 o un 32".





"Yo no quiero saber qué pasó mucho esa noche, no sé, es como algo que no quiero saber. Como que no me quiero asustar. Mejor no saberlo... Puede ser que mi mamá me haya contado una versión editada. Un poquito. Puede que no, también. Por ahí en contarme bien la historia de un principio. No lo digo que lo haya hecho de mala, sino resumida. Me contó la verdad de lo que pasó pero omitió los detalles", dijo sobre el relato que le hizo su mamá, Nancy Herrera.

olmedo_04.jpg



Sobre el vínculo que hubiese tenido con su papá, Albertito Jr. dijo: "Estoy seguro que de haber estado presente, de tener relación, lo hubiera hecho enojar también porque los padres quieren que sus hijos sigan sus carreras. Y por ahí yo al principio hubiésemos peleado tanto porque él hubiese querido que siga el rubro y a mi no me gustaba. Cuando algo no me gusta pongo cara de ortos y mando a cagar a la gente por boludeces. Con mamá también peleamos por boludeces. Por ahí no voy seguido a casa y me muero si la pierdo. Ya es suficiente perder un padre. Prometo mamá que voy a pasar más seguido y no sólo cuando necesito algo".





Sobre el final del programa miró a cámara y le dedicó estas lindas palabras a su papá: "Pa, sé que si estás acá haríamos mil cosas. Desde ir a la cancha juntos hasta ir a la cancha, a comer, a dar mil vueltas. Es algo que siempre quise hacer. Te amo, sería un amor incondicional. Es difícil el no tenerte. Me hubiese gustado tenerte cinco minutos. Conocerte en cinco minutos".