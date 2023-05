El hijo del Potro Rodrigo, habló de Ulises Bueno: "No tengo odio ni rencor"

Y remarcó: "La mayoría de los veces que tenía shows fui yo a verlo, ¿entendés? Entonces cuando uno da o pone algo y del otro lado no recibís, uno llega un momento en que se cansa".

"Si no nos une los que nos tendría que unir ya está, en algún momento nos unirá o hablaremos. No por eso tengo odio o rencoroso, en algún momento esas cosas se aclararán o no", puntualizó Ramiro Bueno.

Y dejó un claro ejemplo del poco diálogo con Ulises: "Tuve las puertas de mi casa abierta para todos siempre y muy pocos pasaron. El día que le hice la entrevista a Ulises en el Luna Park entré con la gente de Pasión al lugar y es un show de un pariente mío...".

Y sobre Flavio, el hermano mayor del Potro, comentó: "No sé cómo es, no compartí nada".