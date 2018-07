El hermano de Pampita la defendió: "Qué les pasa que no dejan vivir a nadie"

Leonardo, hermano de Carolina "Pampita" Ardohain, se volcó a Instagram con un extenso texto en apoyo a su hermana y contestando a las críticas que recibe y los comentarios de la prensa sobre ella.





"Que siempre la gente va hablar y que es muy fácil criticar... Que el justamente el que no hace es el que más critica... Que es muy fácil vivir del que siempre es más, por que realmente da...", comenzó.

Embed Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 20 Jul, 2018 a las 4:53 PDT



Y siguió: "Porque ella es una estrella y vos vivís como cualquier otro pueblerino en la Pampa, qué tiene, si. En definitiva venimos todos del mismo lugar y vamos al mismo... Qué les pasa que no dejan vivir a nadie, famoso, no famoso, rico, pobre, o lo que sea. Los criterios están diferidos y los valores por el piso. El que quiera hacer plata que labure y no quiera vivir de los demás".

Embed Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 19 Jul, 2018 a las 2:49 PDT



"Yo tengo una hermana famosa, sí, pero sigue siendo esa hermosa persona que caminaba cada cuadra de mi pueblo y que nunca dejó de aferrarse a al familia que la acompañó. Por primera vez les pido no se metan con cuestiones que no conocen ni en lugares que jamás pisaron. Hay país y personas después de General Paz, que gracias a Dios se criaron con valores y éticas familiares que muchos no respetan", añadió firme.





"Te banco hermana como siempre en las buenas y por supuesto en las malas", finalizó.