El hermano de Natacha Jaitt mostró todo en Navidad

Ulises Jaitt despertó los suspiros de sus seguidores tras publicar unas fotos súper hot de su físico a través de las redes sociales.





Y luego, junto a PrimiciasYa.com, el hermano de Natacha compartió más fotos que muestran su marcado abdomen y contó detalles de su rutina de entrenamiento.

Embed Llegando al verano !! ☀️ pic.twitter.com/khmjPwGbAi — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 22 de diciembre de 2017







"Entreno de lunes a viernes. Voy en bicicleta hasta un gimnasio que queda en Las Canitas desde Villa

Urquiza donde vivo con Natacha. Entonces entre ida y vuelta hago una hora de bicicleta más una hora de gimnasio, entrenando súper series para quemar y marcar. En total son dos horas de entrenamiento entre el ida y vuelta en bici y el gimnasio", indicó el conductor radial de "El show del espectáculo".





Y agregó: "Me cuido con las comida. La clave es no comer harinas, no azúcar, alimentarse de proteínas y poco carbohidrato, más que nada al mediodía porque el cuerpo sigue quemando grasas porque uno sigue en movimiento y a la noche comer liviano cuando uno se va a dormir porque el cuerpo queda quieto. Desayunar y merendar frutas. Obviamente el permitido una vez por semana, no comer frito es otra de las claves. Y también tomó batido de proteínas. La clave es saber alimentarse, ser ordenado en eso y entrenar en constante movimiento".





¡Mirá todas las fotos!