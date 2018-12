El ganador de "La Voz": "Me decían que no podía ganar por ser uruguayo; tenemos que ser hermanos"

"La Voz Argentina", el exitoso programa que noche a noche cautivó al público de todo el país, llegó anoche a su emocionante final. Por decisión del público, Braulio Assanelli se convirtió en el ganador del certamen y se llevó un premio de $500.000.





El segundo lugar fue ocupado por Lucas Belbruno mientras que Amorina Alday terminó en tercer lugar y Juliana Gallipoliti ocupó el cuarto puesto.





"La Voz Argentina", que contó con la conducción de Marley y la participación especial de cuatro destacadas figuras de la música internacional como Coaches, Ricardo Montaner, Tini, Soledad Pastorutti y Axel, mostró durante todo el ciclo un despliegue de producción extraordinario que lo llevó a ser el programa más visto de la televisión argentina en 2018.

PrimiciasYa.com estuvo cubriendo la gran final en los estudios de Telefe y pudo dialogar en exclusivo con el gran ganador. "No me esperaba ganar, en ese último momento esperaba que saliera lo mejor. Lucas, un genio total me decía que el premio se iba para Uruguay... Pero yo me ponía más nervioso. Es un sueño hecho realidad", dijo en un primer momento Braulio.





Y agregó: "En el momento que dijeron mi nombre sentí un vacío y un lleno a la vez, fue increíble la sensación, no podía contener las lágrimas de emoción... Ahora hay que disfrutar".





Por último, agradeció: "El apoyo de Argentina fue increíble, estoy seguro de que Argentina me apoyó. Sé que hay mucha gente que dice que por ser uruguayo no podía ganar La Voz Argentina, pero hay gente que en realidad va contra eso y hay que eliminar la frontera, hay que ser un poco hermanos y eso me parece que va a quedar como enseñanza".





