El fuerte chat entre el Toto Salvio y su exesposa

Magalí le reprocha a Toto que “quisiste matar a la mamá de tus hijos. Por una mina. Yo solo quería hablar”.

“No digas eso, Ma. Sabés que eso es imposible”, responde Salvio. El delantero de Boca agrega que “nunca en la vida pasaría eso. Cómo me voy a cagar la vida así. Por favor te lo pido”.

“Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba”, insiste Aravena. Magali fulmina a Salvio: “Estás ciego. No te acordás de quién soy.”

“Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. Un movimiento en falso que hagas y retomo absolutamente todo”, cierra el mensaje con una amenaza de Aravena a Toto.