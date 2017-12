El ex River confesó haber participado de una orgía

El ex futbolista de River y la Selección Argentina Hernán Crespo confesó en(Telefé) haber participado de una fiesta sexual y sorprendió a todos con la revelación, publicó el sitio

La consigna en el programa era para conocer si los diferentes invitados habían participado en alguna orgía "o algo similar". Crespo se animó y dio un paso al frente para reconocer que tuvo una experiencia en una fiesta sexual.

"Todo antes, todo antes. Hay poco para explicar, es sólo imaginar", señaló el ex deportista con una sonrisa cómplice tras aceptar su participación en una orgía y recordando que actualmente está casado.

"¿Eran más hombres o más mujeres?", se animaron a interpelarlo desde la ronda de invitados. Y Crespo aseguró: "¡Siempre más mujeres!".

"Debuté en el fútbol a los 18 años, conocí a mi mujer a los 27 y nunca aparecí con una novia en casa hasta mi mujer. Así que fui eternamente soltero hasta esa edad. Famoso, joven... Y hacés de todo. Probás. Bueno, de todo no...", agregó a su relato el actual vicepresidente del Parma de Italia.

"Aprovechás", aceptó en referencia a la exposición que le daba su condición de futbolista. Y reconoció: "No me faltó nada por hacer".

Sin embargo, dejó su reflexión sobre la experiencia que protagonizó: "No es una cosa, con la madurez de hoy, no es una cosa que me divierte. Y no lo tomo como un motivo de orgullo. Al contrario, es una experiencia de vida que me permitió pasar por estas cosas, encontrar la seriedad después con mi mujer y decir 'esto ya lo viví'. Entonces, no hace falta volver porque no vale la pena".

El conductor del envío le preguntó si le había contado a su mujer estas situaciones y Crespo se limitó a responder: "¿Para qué?".

"No era un santo...", advirtió sobre su época como jugador. Y señaló en comparación con lo que sucede en la actualidad: "Muchas veces te dicen 'los pibes de ahora, las cosas que hacen'. Menos mal que no había teléfonos antes. ¡Estábamos al horno!".

"La verdad es que cuando me conocí a mi señora me retiré. Dije, 'chau se acabó'. De hecho, la primera cosa que hice fue cambiar el teléfono y cambié de casa", cerró su vivencia con esa divertida reflexión.