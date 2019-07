El ex de More Rial habría violado la perimetral

En su determinación, Coria efectuó una aclaración: además del "contacto físico", Ambrosioni tampoco podrá mantener con Morena un contacto "telefónico, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique intromisión injustificada". Y esto es lo que el futbolista de 19 años habría incumplido.





De acuerdo a lo informado por el abogado Juan Pablo Fioribelloa, Morena habría recibido en estos días mensajes de su ex pareja, en los cuales "proliferan todo tipo de improperios y agresiones". Es por eso que, según adelantó, realizarán una denuncia.





No se va a permitir la violación de la medida perimetral bajo ningún concepto. Y esto endurece claramente la postura de Morena para con este chico: ella no quiere ningún atropello -advirtió Fioribello-. A una persona con ese perfil violento, que se muestra con armas de fuego cuando no tiene autorización para portarlas, la Justicia lo sancionará duramente", sostuvo Fioribello.





La ampliación de la perimetral que decretó el juez, procurando que no suceda un contacto telefónico (una decisión que no resulta habitual), podría haberse basado en dos circunstancias.





Por un lado, una serie de imágenes que -siempre según las palabras de Fioribello- Ambrosioni le hizo llegar a Morena. "Le envían desde números desconocidos fotos de él posando con armas de fuego, en una señal de intimidación", dice el letrado.





Pero además, el fallo habría considerado el testimonio que la joven de 20 años presentó en su denuncia por "lesiones o maltrato físico o psicológico", dando cuenta de las agresiones que habría sufrido por parte de su ex pareja.