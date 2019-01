El ex marido de Andrea Campbell afirma que es falsa la denuncia que ella le hizo a Juan Darthés

Durante una entrevista en el programa Chismoses, Pablo Novak defendió a Juan Darthés de la acusación realizada por su ex pareja. El actor sostuvo: "Me parece que no tiene mayor relevancia. Hoy se ve con el lente de aumento cualquier cosa que aparezca de Juan, porque ella misma reconoce que él se equivocó. Hoy me encontré con Andrea y le pregunté '¿qué dijiste?'. Éramos un grupo de amigos y nos veíamos mucho. A Juan lo conozco muchísimo y eso no existió. Me parece que hoy hablar de esto es cualquier cosa".



Novak minimizó el testimonio de Campbell contra Darthés y sostuvo que "Andrea reconoce que creía que Juan la confundió con María, pero es un tema de ella. Ella lo puede vivir así, pero yo lo viví diferente", y agregó que "lo importante de lo que está pasando es que se habla de este tema. Mi hija me va a avisar si cualquiera la toca o le dice algo. Antes esto era muy difícil de contar. Y desnuda otra cuestión de un cambio que se viene en los guiones. Eso no va más".



A su vez, el actor se mantuvo firme respecto a su postura y aseguró que "de ninguna manera Juan va a tocarle el culo estando yo ahí y va a decir que se equivocó". En tal sentido, Novak remarcó que "Andrea sabe que él la confundió con María y le pidió perdón. Y cuando alguien te pide perdón por un error, creo que el tema está cerrado ahí".



Respecto a la denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés, Pablo Novak afirmó que "me cayó como un balde de agua fría. Esto va a quedar como una anécdota pero lo importante es que haya un cambio cultural".



Fuente: contexto