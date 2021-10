El emocionante posteo de Lali Espósito luego de abrazar a un fan

"Vi esta imagen con Santi y conecte con la capacidad de asombro,con la no subestimación y con el amor entre desconocidos muy conocidos! Estos fui consciente de que nos volvimos a abrazar", indicó Lali, que hace poco festejó sus treinta años.

"Si bien esto no termino realmente...NOS VOLVIMOS A ABRAZAR. Ayer mucha gente se reunió en la calle donde estaba filmando #ELFINDELAMOR de niñes a abuelos...", siguió profunda Lali.

"Y me dio una profunda alegría poder saludarlos! Poder abrazar a Santi. Santi es un nene que tenía mi remera y lloraba de emoción con su disco en la mano para que se lo firme", remarcó.

Y explicó emocionada: "No me da igual. No me acostumbro. Gracias por darme su amor y su tiempo. Gracias por decirme esas cosas tan lindas. Gracias por hacer que mi trabajo tenga sentido".

"Mi vida es especial gracias a que ustedes me permiten hacer lo que amo y que me vaya bien! GRACIAS", cerró Espósito.