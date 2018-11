El dramático relato de Sandra Borghi tras un intento de robo

Momentos de máxima tensión para la periodista Sandra Borghi, quien este lunes por la noche vivió un violento episodio tras salir de TN y tomar un taxi hacia su domicilio.





"Venía hablando por teléfono, y me abrieron la puerta. Entré temblando a mi casa. Lo que más bronca me da es el lugar, la cantidad de autos y de gente que había. Como el semáforo estaba cortado, el taxista no podía arrancar", arrancó a contar la comunicadora, en diálogo con la señal para la cual trabaja.

"No había un solo policía, hace 2 meses hicimos la denuncia pública en el canal y hoy la situación es exactamente la misma. Están escondidos en la plazoleta de 9 de julio y Tucumán, donde hay árboles", siguió el relato Sandra.

Y contó cómo fue la secuencia: "Salí del canal a las 8 de la noche, cuando levanto la ventanilla tiro la cartera debajo del asiento del chofer. Como se en el país donde vivimos, tomo todas las precauciones y hablo por teléfono del lado de adentro".

"Me abrió la puerta con un nivel de violencia... me pegó una trompada en las costillas, y yo empecé a gritar asustada a la Policía. No sabía si me había clavado algo, me asustó el impacto, y el tipo se metió dentro del taxi", prosiguió muy nerviosa.

"Cuando le vi la cara tenía dos años más que mi hija. No tenían más de 13. Lo empujaba al taxista, el pibe no sabía ni qué me quería robar, quedé acurrucada abajo del asiento. Ahí, el taxista se bajó a correrlos con una cadena. Cuando él se baja, empezaron a brotar más chicos, y comenzaron a llover piedras", concluyó.

