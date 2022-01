El DJ Fer Palacio se defendió de las acusaciones por el contagio de Messi

Ante el revuelo en Twitter, Palacio hizo su descargo en un video y mostró el resultado de su test de COVID.

El Dj compartió el informe del laboratorio en un tuit y escribió: "No contagié a Messi".

En su Instagram, Palacio también se refirió al tema tras la enorme repercusión.

"Me acabo de levantar y veo que me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de COVID. Están diciendo que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensaje privado. Tengo un montón de mensajes muy mala onda. Ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo COVID. A todos los que me tiran mala onda, un beso", expresó en una historia en dicha red social.