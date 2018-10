Embed Hoy me acabo de enterar que lo abandonaste basura. Dejaste a nene de 14 años con su hermano y te fuiste a la mierda. Si vos, la que se paseó por todos los programas de televisión haciéndome mierda cada vez que yo levantaba la cabeza un poco para poder salir adelante — el Dipy (@dipypapa) 9 de octubre de 2018





El cantante tropical estuvo en el piso de "Intrusos", América, y habló de su ex pareja, Gabriela González, que se fue del país y abandonó al hijo que tienen en común.

"Mi hijo me contó que la madre se fue del país y lo dejó. No quiero que me molesten más, necesito un poco de paz", dijo entre lágrimas por la situación. Moria Casán y el resto del panel lo tuvieron que contener.



