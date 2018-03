El día que Calu Rivero promocionó los besos con Juan Darthés

Uno de los protagonistas de Simona, Juan Darthés, fue denunciado públicamente por una ex compañera de elenco, la actriz Calu Rivero, con quien compartió la novela Dulce Amor, emitida por Telefe en 2012.





Rivero y Darthés eran en la ficción Natasha y Julián. Ella, milllonaria; él, chofer. Una fórmula que por repetida no deja de generar interés. Si bien los protagonistas de la historia eran Karina Zampini y Sebastián Estevanez, los besos y las escenas de pasión entre Calu y Darthés lograron traspasar la pantalla.





Años después de que terminara la tira de TV, Rivero denunció públicamente a Darthés. Habló de una conducta inapropiada de su compañero cuyos detalles fue describiendo a través de distintos reportajes. Por ejemplo, esta semana, en diálogo con Jorge Rial, aseguró que hubo excesos y gestos inapropiados del actor. "Lo que más me dolió fue su respuesta. Él me decía que no lo iba a hacer más y siempre lo repetía", contó.





Pero Calu no se expresó siempre en el mismo sentido. En noviembre de 2012, cuando la novela era un furor, la joven fue entrevistada por Florencia de la V en "La Pelu", una suerte de magazine humorístico que compartía canal con Dulce Amor.





Ese día la conductora pregunto y repreguntó sobre los besos y las escenas de sexo que encendían la pantalla todas las noches y Rivero contestó: "La verdad es que nos llevamos muy bien (con Darthés) y las escenas fluyen un montón, no hay que elaborarlas mucho". Durante la entrevista, la actriz dijo además que desde un primer momento se propuso con su compañero "calentar" y celebró que ambos estaban en la misma sintonía.





Estos dichos, revelados ayer en el programa que conduce Pamela David en América, contrastan con las declaraciones actuales y con el curso que tomó el escándalo, primero con una mediación judicial y ahora con la posibilidad de que el pleito se perpetúe en los tribunales.





Darthés también demandó a Rivero por daños y perjuicios. Entre denuncias, demandas y contrademandas, muchos actores y actrices tomaron partido y respaldaron a uno y a otro.





Darthés enfrenta hoy una situación compleja porque hay colectivos que le exigen a su actual empleador, Adrián Suar, que lo desafecte de la tira en la que participa en Canal 13. El





Fuente: teleshow