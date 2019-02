El destape de la hija menor de Diego

"Creo que mi feed merecía una buena foto en mallita. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea .Mueve ese poom-poom, girl (girl). Es un asesina, cuando baila quiere, que to' el mundo la vea. I like your poom-poom, girl. Pd: ignoren los cables esos que no tuve manera de sacarlos y un poco me chupaban un huevo también", escribió Jana en la postal.

Cabe destacar que relación de Diego con Jana "está intacta". Desde que la reconoció y se encontraron a mediados de 2016, tienen un vínculo muy estrecho y se ven con regularidad.

Jana tiene 23 años y nació tras una relación que tuvo el exfutbolista con una empleada de un boliche.











Fuente: primiciasya