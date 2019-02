La estrella de Keeping Up With The Kardashias también parece estar usando unas medias transparentes, completando el look con aretes y un maquillaje fuerte que marca su rostro.



El ángel de la marca de lencería de Victoria´s Secret previamente compartió una fotografía de su portada en Vogue Italia, afirmando que era una de sus "sesiones favoritas" .





Fuente: teleshow