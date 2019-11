El desnudo de Adabel Guerrero junto a su hija

Adabel Guerrero (41) publicó una postal familiar en su cuenta oficial de Instagram en la que se la puede ver con su hija Lolita en la absoluta relación de madre e hija. Así es, la diosa no dudó en compartir esta bella fotografía con sus followers y la misma recorrió las redes.









"La foto de mis sueños... con el amor de mi vida @soylolita.ok #adabelguerrero #mamaprimeriza #mama # bebes #bebefeliz #maternidad #lolita #amor #familia #love #family #paz", escribió la morocha en sus redes sociales y el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.





Luego de un mes de haber sido madre, la mediática reveló que pasó por una crisis ya que sentía angustia, necesidad de organizarse y los síntomas se le acrecentaron más por el hecho de no dormir bien: "Me obsesioné con los gérmenes, obligaba a Martín a bañarse dos veces por día". Hoy, todo quedó en el pasado y no hace más que disfrutar de la maternidad.









Fuente: Revista Caras