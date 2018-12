El desgarrador testimonio de Maju Lozano: "A los 13 años mi papá me quiso matar"

En esta ocasión, Maju Lozano protagonizó uno de los momentos más duros de la emisión al recordar la historia de violencia familiar que vivió desde chica. Hace un año contó por primera vez que su padre padecía psicosis maníaco depresiva y, en el programa de Kusnetzoff, volvió a hablar al respecto.



"Era muy agresivo, pero en el medio de todo eso era hermoso en otras cosas. Fue muy difícil saber a cuál padre querer y a cuál odiar. Poder separar lo que era por su enfermedad y lo que era por su temperamento, aceptar su machismo y lo que tenía. Me costó dejar de justificarlo porque estaba enfermo", contó la conductora de Todas las tardes.



Al ser consultada si era psicológica la violencia que sufría, ella detalló: "Ejercía violencia física sobre mí. Para mí vivir con violencia era lógico". En ese sentido, contó que "no había momento para la debilidad", ya que "había que defenderse" de un hombre que medía 1,90 metros y pesaba más de cien kilos.



"A los 13 años... Hace tres semanas pude decir con palabras que mi papá me quiso matar. Por eso es tan importante ponerle nombre a las cosas. Poder verbalizar lo que a una le pasa, sea lo que sea, es tremendamente importante. Y también es tremendamente importante que nos crean", contó, a días de que de Thelma Fardín denunciara por violación a Juan Darthés.



Y concluyó: "La violencia me dispara en un lugar muy íntimo, tal vez exagerado. Tal vez salto por cosas que no debo saltar, o me puteo con gente con la que no debería putearme tanto..."





