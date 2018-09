El deseo de Flor Vigna: "¡Me encantaría hacer cine!

Flor Vigna atraviesa un gran año: interpretó a Trini en "Simona", ahora es una de las protagonistas de "Mi hermano es un clon", está a punto de debutar en el "Bailando 2018" y hará teatro. atraviesa un gran año: interpretó a Trini en, ahora es una de las protagonistas deestá a punto de debutar en ely hará teatro.





"Yo siempre cuento que hice todos los trabajitos, fui extra, después hice los bolos y estudio desde los 11 años. Pero Simona fue el primer contrato de un personaje que tengo. En Simona fue la primera vez que me dijeron que me querían para todo el proyecto. Eso fue muy lindo porque corrí a contárselo a mamá con lágrimas en los ojos. El personaje de Trini fue muy lindo, fue un personaje que me separaba mucho de lo que venía mostrando en el Bailando y estoy muy contenta con la construcción que hice", señaló Flor en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego remarcó: "Estoy muy contenta, siempre soñé con todo esto. De todas maneras, la realidad superó las expectativas que tenía. Nunca imaginé estar protagonizando una tira y a su vez hacer un Bailando. Es mucho".

Ángela Torres, Agustín Casanova y el resto del elenco, se prepara para hacer las funciones de "Simona en vivo" en el Luna Park los días 29 y 30 de septiembre. También harán gira por el interior del país. Vigna, junto ay el resto del elenco, se prepara para hacer las funciones deen elos días 29 y 30 de septiembre. También harán gira por el interior del país.





"Yo me levanto a las 6 de la mañana y grabo hasta las 6 de la tarde. Luego me voy a ensayar para el Bailando o el teatro. Sábados y domingos también ensayo para el Bailando y el teatro", contó.





Con respecto a cómo está su relación con Nicolás Occhiato con tanto trabajo que tiene, dijo: "Nuestros momentos son las noches, solemos dormir juntos. No convivimos, pero de los 7 días de la semana terminamos durmiendo juntos 6. Es un lindo momento para contarse el día, los dos somos muy soñadores".

Por otro lado, reveló cuál es su próximo deseo en cuanto al plano profesional: "Me encantaría hacer cine. Me han ofrecido algunas cosas que me he tomado la libertad en decir no por una cuestión de tiempos y también de contenidos. Soy de leer los libros y la verdad es que me tiene que gustar mucho porque aprendí que la gente te termina conociendo así. Muchas veces un personaje puede marcar mucho en la gente".





