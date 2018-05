El descargo de Karina por el video del Kun Agüero: "No era para mí"

Este fin de semana, el Manchester City festej√≥ su nuevo t√≠tulo en la Premier League y el Kun Ag√ľero y sus compa√Īeros salieron a festejar con todo.

Mientras la celebraci√≥n transcurr√≠a en un boliche, el deportista cometi√≥ un desliz cuando dispar√≥ una controvertida frase, que al principio pareci√≥ estar dirigida hacia su ex. "Traidora", grit√≥ el morocho mirando a la c√°mara del celular de un compa√Īero.

Pero luego de atajarse en las redes con un fuerte mensaje en Instagram, Karina, La Princesita, desestimó ser la destinataria de aquellas palabras injuriosas.

"No creo que sea para m√≠. Debe ser por cosas que est√° viviendo hoy en d√≠a √©l. Estamos separados hace una banda", coment√≥ en una nota con Los √°ngeles de la ma√Īana.

"De vez en cuando intercambiamos un '¬Ņhola todo bien?' Pero ese video no es para m√≠. Aparte, yo tengo respeto para con √©l. Nunca dije los motivos de la separaci√≥n, nada, porque me parece que cuando uno quiso tanto a alguien cuida hasta cuando ya no est√°s m√°s. S√© que no es para m√≠. Si cuando nos separamos no pas√≥ nada de esto, ¬Ņpor qu√© pasar√≠a ahora?", se pregunt√≥.

Entonces.... ¬ŅPara qui√©n era el mensaje del Kun?

