El costoso tratamiento pagó Luli Salazar para ser madre

Luciana Salazar es la flamante mamá de Matilda y nada ni nadie podrá quitarle jamás esa alegría. Pero para poder realizar el tratamiento subrogado al que tuvo acceso, la vedette debió afrontar una gran suma de dinero.

"70 mil dólares, desgraciadamente, es muy caro", reveló para la publicación. Y siguió: "Puse todos mis ahorros y también recibí ayuda. No es solo el tratamiento, se suma el alquiler de una casa en Estados Unidos, los gastos diarios, la comida. Es un presupuesto terrible", aseguró luego.

"Soy madraza, como si lo hubiese sido toda la vida. Es que al no haberla llevada en mi viente, no sabía qué podía suceder con nuestra unión", explicó más tarde.

"Tengo mitad de óvulos congelados y la otra mitad se usó para fecundar. Puede tener una hermana de la misma sangre: con mis óvulos y el mismo donante", detalló.

Finalmente, sorprendió con una inesperada declaración: "Después de esto, sueño con tener más hijos. No sé si volveré a recurrir a la subrogación. La verdad, siempre me gustó la idea de llevar un hijo en mi vientre. Si Dios, en algún momento de mi vida, me bendice con eso, bienvenido sea. Pero depende de la situación, la vida, mi estado, la edad", concluyó Luciana Salazar.