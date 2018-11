El Cosquín Rock 2019 tendrá una fuerte influencia del trap

Skay, Ciro, Babasónicos, Los Espíritus y El Mató a un Policía Motorizado serán algunos de los animadores de la 19º Edición del Festival Cosquín Rock, que esta vez tendrá la presencia de figuras del trap, la nueva movida de la escena musical argentina.





El festival se realizará los días 9 y 10 de febrero del 2019 en el Aeródromo de la localidad cordobesa de Santa María del Valle de Punilla, y en el escenario principal albergará en su primera jornada a Las Pelotas, Skay y los Fakires, Las Pastillas del Abuelo, No Te va Gustar, La Vela Puerca, Guasones, Pier, Luceros, El Ojo Daltónico y los grupos mexicanos Machingon y No tienen la vaca.





El escenario Sur tendrá a Babasónicos, Los Espíritus, El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue, Usted Señalemelo, los españoles de La Pegatina e Izal, Louta, Turf y Telescopios.





El escenario alternativo lo cerrarán los Auténticos Decadentes pero durante toda la jornada estará ocupado por figuras del rap, hip hop y el trap argentino, en lo que constituye la más fuerte novedad en un festival tradicionalmente rockero.





De estos estilos urbanos, el día 9 de febrero tocaran Lit Killah, Ingravidos, Squad, Freestyle Master Series, T&K, Acru, Tik, Tata y Slim Dee.





En el hangar del metal actuaran O' Connor, Horcas, S7N, Plan 4, Habeas Pornus, Hammer, Cuya, Eterna Agonía, Drenaje y Sygma. La Casita del Blues tendrá como ocupantes a Jimmy Rip, Don Vilanova, Alapar, los Mentidores, Marcia Blues, Viejo Motor y Amigos y The Dapper Dan Band.





En el escenario CBA X actuaran De la Gran Piñata, Fiesta Cuetillo, Pulso, La que faltaba, Massacre, Cuatro al hilo, Los Ustedes, Manjar jines, Lena esta oculta y los ganadores de los Pre Cosquin de San Luis , Rafaela, Córdoba , Villa María y Río IV.





El domingo 10 de febrero, al escenario principal subirán los españoles de Ska-P, Ciro y los Persas, Attaque 77, Carajo, Eruca Sativa, Cuatro Pesos de Propina, El Plan de la Mariposa, Científicos del Palo y Literal.

El escenario Sur contendrá a los representantes del reggae como Nonpalidece, Zona Ganjah, Dancing Mood y a los rockeros como la 25, Don Osvaldo, Ojos Locos, Los Gardelitos, la Mississippi, Diamante Eléctrico y Etcétera.





El alternativo presentará el pop de Indios, Perras on the Beach y los raperos Emanero, Orion XL, Wos, Bimoud, Dakillah, Soy Rada and The Colibriquis y Victoria Bernardi. Al hangar del Metal irán ANIMAL, Tren Loco, Los Antiguos, Deny, Coverheads, Kiss my ass, Las Led Ladies con su tributo a Led Zeppellin, Cirse, GTX y Cobra Sarli.





La Casita del Blues recibirá al estadounidense Chris Cain, Debora Dixon y Patán Vidal, Ettiene Nadine y Toyo, César Valdomir, Lorena Gómez y Ale Rojas Monticelli.