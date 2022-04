El conmovedor significado del nuevo tatuaje de Tini

A los pocos minutos, una seguidora le escribió: "No me digas que este 'te amo' lo escribió tu papá con un bolígrafo en un papel porque me pongo a llorar".

Enseguida, Tini le respondió y explicó que eso fue tal cual lo que sucedió. "Cuando se despertó (en la clínica), me escribió 'te amo'", reveló la estrella de la música.

El posteo rápidamente se hizo viral y los fans quedaron sorprendidos con la impactante historia.