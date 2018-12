El colectivo de actrices dará a conocer el nombre del actor que violó a una colega

Este martes a las 19, Actrices Argentinas realizará una conferencia de prensa en el Multiteatro para acompañar las denuncias de compañeras de nuestra colectiva que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral.





Algunas de las confirmadas son: Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belen Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Esposito, Laura Azcurra, Nancy Dupláa, Noemi Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, entre otras.





Lo cierto es que esta tarde en "Intrusos" (América TV), Jorge Rial adelantó que una de ellas realizará una grave denuncia contra un actor.





"Ella no es conocida, no es una actriz de renombre, pero él sí. Será un día bisagra no solamente para el mundo del espectáculo, sino para toda la sociedad", indicó el conductor.





"Seguramente esto será el comienzo de algo... Fue una persona importante del cine, ella era una asistente de producción en su momento y luego de filmar se la llevaron con otras personas y la violaron", detalló Rial, sin revelar quiénes son los protagonistas.