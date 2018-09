El "Chino" Darín opinó de la pelea de Valeria Bertuccelli y su papá

La pelea entre Valeria Bertucelli y Ricardo Darín sigue dando tela para cortar. Días atrás, el prestigioso intérprete reconoció que se equivocó en pedirle disculpas en público a su colega luego de sus declaraciones en el ciclo que conduce Luis Novaresio, por A24, donde lo acusó de "destrato" mientras ambos trabajaban juntos en la obra Escenas de la vida conyugal.





"Yo al principio cometí un error muy grande, visto a la distancia: Valeria pidió que yo le pidiera disculpas públicas. No tendría que haberle pedido disculpas públicas por algo que era privado y ella hizo público", afirmó Ricardo en una entrevista con Perfil.





Este miércoles, en diálogo con Intrusos, fue el hijo del actor quien volvió a opinar del tema, manifestando, nuevamente, su bronca por lo sucedido.





"Que haga lo que quiera. A mí a esta altura ya no me molesta. Me molestó en su momento lo que hizo y me parece que no está siendo coherente con lo que ella misma propuso, lo que ella misma defiende", le dijo al cronista del ciclo de América.





