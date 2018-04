El Chato Prada y Lourdes Sánchez sacaron los trapitos al sol, mirá lo que se dijeron

Al menos, eso dejó entrever el productor en Flor de tarde, programa al que fue invitada su mujer y él la sorprendió enviando un video contando algunas intimidades.





"Tengo un mensaje del Chato diciendo qué le gusta y qué no le gusta de Lourdes Sánchez", dijo Flor de la Ve. Y la bailarina se atajó rápidamente: "No, ya sé lo que va a decir que no le gusta", acotó, risueña, sin poder evitar que el descargo de su marido salga al aire.





"Tengo la voz fatal. Y eso tiene que ver con algunas de las cosas que no me gustan de Lourdes, porque a ella le gusta dormir con el aire acondicionado y a mí no, y me arruina la voz", empezó diciendo el Chato, mientras la bailarina ponía caras pícaras.





Pero la lista no quedó ahí: "Otras cosas que no me gustan de ella es que es muy despelotada, va dejando cosas por todos lados. Y a mí eso me embola. ¡Su mesa de luz es tremenda! Podemos encontrar desde un papel de caramelo hasta el de un chocolate; unas hebillitas, una bombacha y una caja de zapatos. Cualquier cosa podemos encontrar. Pero no solamente en el cajón de la mesa de luz, en todos lados", enumeró Prada, con humor.





Luego compensó su "queja" con numerosos halagos: "Cosas que me gustan de Lourdes, que es un bombón, que es divina. Es buena madera, es una persona muy noble. Y, por otro lado, soy un gran admirador de su arte. Me enorgullece. Me gusta cómo baila, como conduce y como actúa. ¡Me encanta!".





Fuente: ciudad