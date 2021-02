El cantante de Rombai publicó fotos con Úrsula Bahillo

A través de un posteo en la cuenta oficial de Rombai, Fer Vázquez reveló que conocía a Úrsula ya que era una fiel seguidora. Allí el músico uruguayo manifestó su tristeza e indignación por el caso: “Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”.